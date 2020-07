Lecce-Lazio: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

In Serie A c’è poco tempo per riposare. La trentunesima giornata bussa già alle porte, con l’anticipo Lecce-Lazio che aprirà questa tornata di incontri. Da una parte di salentini di Liverani (uno dei grandi ex della sfida),disastrosi per rendimento dopo la ripartenza e attualmente invischiati in piena zona retrocessione, dall’altra i capitolini di Simone Inzaghi, desiderosi di conservare il secondo posto in classifica – alle spalle della Juventus – cercando di tornare al successo dopo la batosta interna (0-3) subita per mano del Milan.

Il match fra Lecce e Lazio, valido per la 31ma giornata di Serie A, si terrà martedì 7 luglio alle ore 19.30 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un minuto del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

Loading...

Loading...

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI LECCE-LAZIO

MARTEDI’ 7 LUGLIO

ore 19.30 Lecce-Lazio (diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport HD 251, diretta streaming su Sky Go e NowTv)

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Calderoni; Majer, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Caicedo

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse