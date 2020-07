IndyCar Series 2020, Will Power conquista la pole nel GP di Indianapolis

Will Power conquista la pole position per il secondo atto della NTT IndyCar Series. Il pilota di casa Penske sigla la prima pole su un non ovale di questo 2020 in un tracciato che lo ha visto trionfare per ben tre volte. L’australiano strappa la miglior prestazione in 1:10.177, un tempo veloce, ma non il migliore della serata. Come accade per tutte le competizioni stradali, i piloti sono stati suddividi in due gruppi da 12 piloti. I migliori sei di ogni gruppo passano il turno per la Q2, la sessione che determina i sei che si contendono la pole-position.

Il primo colpo di scena è arrivato nel corso nel secondo gruppo della Q1. Il francese Simon Pagenaud, tre volte vincitore del GP di Indianapolis e campione in carica della Indy500, ha perso l’opportunità di accedere alla Q2 a causa di un giro non competitivo. Dopo i primi tempi cronometrati, l’australiano Will Power, compagno di squadra del #22 di casa Penske, ha siglato il miglior tempo in 1:10.25, due decimi inferiore rispetto all’americano Colton Herta (Andretti).

La Q2 ha visto l’eliminazione di entrambi i piloti di Ganassi che si erano qualificati dopo la prima sessione. Il neozelandese Scott Dixon e lo svedese Felix Rosenqvist hanno perso l’occasione di scattare nelle prime tre file per il GP di domani. Anche il californiano Alexander Rossi, #26 di casa Andretti, non è riuscito a passare il taglio per proseguire la qualifica.

Oliver Askew, alfiere di Arrows McLaren SP, è stato il migliore al termine della Q2 con la prestazione di 1:09.87. Un tempo molto competitivo che gli ha concesso di beffare i connazionali Jack Harvey e Graham Rahal. Il già citato Herta, Power e Newgarden sono entrati nella Top6 e si sono aggiudicati la possibilità di contendersi la pole del secondo atto della stagione.

Gli ultimi giri lanciati hanno premiato Will Power. Il tre volte vincitore del GP di Indianapolis ha siglato la pole-position in 1.10.177. L’australiano di casa Penske ha preceduto per 187 millesimi un sorprendente Jack Harvey e Colton Herta, terzo a 341 millesimi dal vertice. Rahal, Askew e Newgarden completano la Top6 del secondo atto della stagione, in programma domani dalle 18.00.

Foto: La Presse