IndyCar, quanto guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi

La IndyCar 2020 è ripartita dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Sabato 4 giugno andrà in scena il GMR Grand Prix al Motor Speedway di Indianapolis, la seconda tappa del celeberrimo campionato che fa impazzire gli statunitensi e che vede nella 500 Miglia di Indianapolis (23 agosto) il suo evento simbolo. Si preannuncia grande spettacolo e come sempre regnerà l’incertezza visto che sono tanti i piloti in grado di lottare per la vittoria, ci sarà sicuramente da divertirsi su un circuito tradizionale e non in configurazione da ovale come accade in alcuni eventi previsti in calendario.

Si riparte da quanto successo un mese fa a Fort Worth, con la vittoria del neozelandese Scott Dixon davanti al francese Simon Pagenaud e all’americano Josef Newgarden. Quanti soldi guadagnano i piloti della IndyCar 2020? Non si tratta di stipendi elevatissimi, le cifre percepite da questi atleti sono decisamente lontane dai milioni che vediamo in F1: secondo diverse fonti americane, infatti, si parla di ingaggi che viaggiano in media attorno ai 50000 dollari statunitensi all’anno (circa 45mila euro).

Foto: Lapresse