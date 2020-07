IndyCar in tv oggi, GP Indianapolis 2020: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Sarà grande festa negli Stati Uniti in questo sabato 4 luglio. L’indipendenza sarà festeggiata dalle ore 18.00 italiane nel migliore dei modi con la seconda tappa della NTT IndyCar Series 2020 dopo l’opening race del Texas. Il Circus, infatti, accenderà i propri motori nel tempio della velocità dell’Indianapolis Motor Speedway. Sull’ovale più celebre del mondo, tra le altre cose, sono previste ben tre prove in questa stagione.

Scott Dixon, vincitore sul Texas Motor Speedway (Forth Worth), arriva da leader della classifica e cercherà di interrompere il dominio di Team Penske che ha sempre vinto il GP di Indianapolis, nato nel 2014. L’americano Josef Newgarden #1, l’australiano Will Power #12 ed il francese Simon Pagenaud #22 saranno i primi rivali in una gara che si annuncia senza un favorito d’obbligo.

Loading...

Loading...

IN TV – Il Gran Premio di Indianapolis dell’IndyCar Series sarà trasmesso in diretta live streaming su DAZN.

PROGRAMMA GP INDIANAPOLIS INDYCAR 2020

Sabato 4 luglio 2020

Ore 18.00 Gran Premio di Indianapolis sulla distanza di 90 giri

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse