Highlights Torino-Lazio 1-2: gol e video. Immobile e Parolo timbrano il blitz esterno

HIGHLIGHTS TORINO-LAZIO 1-2

La Lazio non molla la presa in zona Scudetto e passa anche in casa del Torino. Allo Stadio Olimpico-Grande Torino, infatti, i bianco-azzurri hanno vinto con il punteggio di 2-1 un match tutt’altro che semplice. Era stato Andrea Belotti, infatti, a sbloccare il punteggio dopo pochi minuti su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Ciro Immobile, quindi l’incontro si è fatto davvero tirato. La squadra di mister Simone Inzaghi ha ribaltato tutto nella ripresa, prima con la rete del capocannoniere della Serie A, mentre a metà seconda frazione ci ha pensato Marco Parolo a fissare il risultato sul 2-1 per tre punti sofferti quanto importanti. La distanza dalla Juventus rimane di 4 lunghezze, ma la consapevolezza di potere lottare per il titolo è ancora notevole.

Foto: Lapresse