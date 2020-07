Giancarlo Ferrero, basket: “Magico avere Luis Scola come compagno a Varese. Lino Lardo potrà dare esperienza alla Nazionale femminile”

Giancarlo Ferrero e Varese, un legame che almeno fino al 2022 rimarrà saldo, con annessi i gradi di capitano. Uomo ormai di fiducia di Attilio Caja, il trentunenne di Bra è riuscito quest’anno a offrire diverse prestazioni positive, su tutte quella contro Pesaro in cui ha realizzato 27 punti. Il suo contributo, però, non è solo quello di un giocatore di pallacanestro: sono molte, infatti, le sfaccettature che lo caratterizzano, compresa quella di studente universitario, una caratteristica che lo accomuna a Giampaolo Ricci, in forza alla Virtus Bologna. Questo, e altri argomenti, sono stati trattati nell’intervista che segue, realizzata poco prima dell’annuncio ufficiale di Luis Scola in biancorosso, di cui proponiamo un estratto scritto.





Sulla sospensione: “Credo sia stato corretto dichiarare sospeso e poi concluso il campionato. Logisticamente sarebbe stato difficile da gestire. Sono stato in casa a Varese, ho continuato ad allenarmi per tenermi in forma, come abbiamo fatto quasi tutti. Ho approfittato per continuare i miei studi; sono all’ultimo anno della magistrale qui a Castellanza”.

Su Luis Scola come compagno: “Uno come lui ha fatto la storia sia nei club che in Nazionale argentino, è qualcosa di magico averlo qui. Al di là di averlo come compagno, vorrei prendere spunto da lui, rubargli qualcosa nella routine. Ho voglia di vederlo come modello, capire la sua routine, come fa, come si allena”.

Sulla stagione scorsa: “Varese negli ultimi anni è una squadra che mira a lottare per entrare nei playoff con tantissime altre squadre che si giocano quei posti. Poi qualche volta ci siamo riusciti e qualche volta no, ma eravamo dove volevo essere. Ci sono delle partite di cartello (in casa con Milano, Virtus Bologna, Cantù) che la sospensione del campionato ci ha tolto la possibilità di giocare. Credo che l’obiettivo sia come al solito quello di creare una squadra con identità forte, che riesca a esprimersi bene soprattutto in casa, che vorremmo rendere un fortino”.

Su Lino Lardo alla Nazionale femminile: “Potrà dare tanto. Sono stato allenato da lui due anni a Trapani, il primo positivo, il secondo un po’ meno. Non tutte le stagioni sono perfette. Però potrà dare la sua esperienza“.

