Genoa-Spal oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Prosegue senza sosta la Serie A di calcio 2020, giunta al turno numero 32, che tra le altre sfide propone quella tra Genoa e SPAL, per uno scontro salvezza che potrebbe decretare la fine della lotta retrocessione, oppure un’inaspettata ed avvincente riapertura.

Il match si svolgerà dunque quest’oggi, domenica 12 luglio 2020, presso lo Stadio Luigi Ferraris del capoluogo ligure, a partire dalle ore 17.15, e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport, ma anche in streaming, attraverso la piattaforma in abbonamento DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE qui su OA Sport.

Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming:

Serie A calcio 2020

Domenica 12 luglio 2020

Ore 17.15 Genoa-SPAL

Diretta tv: DAZN1

Diretta streaming: DAZN

Le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Zapata, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Strefezza; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: LaPresse