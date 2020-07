Cagliari-Lecce oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Per la trentaduesima giornata di Serie A, domenica alle 19.30, si affronteranno Cagliari e Lecce. I sardi cercano ancora punti per coltivare il sogno Europa League, mentre i pugliesi hanno un bisogno fondamentale di un risultato utile per la loro lotta alla salvezza.

Il Cagliari è reduce da due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre partite. Un punto nelle trasferte di Bologna e Firenze, mentre in casa è arrivato il ko con l’Atalanta, complice anche un gol annullato molto dubbio a Simeone. Dall’altra parte c’è un Lecce che arriva con l’entusiasmo della vittoria contro la Lazio, che ha permesso almeno per una giornata di essere attualmente salvo.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Cagliari-Lecce, match valido per la 32^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su uno dei canali Sky Sport (numero 252) ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

CAGLIARI-LECCE: PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Rog, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar

CAGLIARI-LECCE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 12 LUGLIO:

19.30 Cagliari-Lecce

CAGLIARI-LECCE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport (numero 252)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

