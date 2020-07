FOTO Vincenzo Nibali si allena, simpatico “dietromotore” con un apecar. Lo Squalo verso il ritorno in gara

Vincenzo Nibali sta proseguendo il suo periodo di allenamento in vista del ritorno alle gare dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Lo Squalo si sta preparando per le Strade Bianche (sabato 1° agosto) e ha nel mirino soprattutto il Giro d’Italia, previsto dal 3 al 25 ottobre. L’alfiere della Trek-Segafredo ha incominciato la settimana in maniera simpatica, postando sui suoi profili social una foto molto divertente: il siciliano è ritratto in sella alla sua bicicletta alle spalle di una vecchia apecar. Il 34enne ha commentato in maniera scanzonata: “Iniziamo la settimana con un po’ di dietro motore. Buon lunedì“. Di seguito la FOTO di Vincenzo Nibali nel suo “dietromotore”.

Foto: Trek-Segafredo