F1 TV8, GP Stiria 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Dopo due giornate dedicate a prove libere e qualifiche, al Red Bull Ring di Spielberg è arrivato il momento di fare dannatamente sul serio con il Gran Premio di Stiria 2020, seconda tappa stagionale del Campionato Mondiale di F1. Mercedes è la grande favorita per il successo e parte ancora in pole position, anche se questa volta con Lewis Hamilton, mentre la Red Bull punta tutto su Max Verstappen dalla prima fila per provare a riscattare il doppio ritiro causa affidabilità di domenica scorsa. Ci si aspetta una corsa molto accesa e divertente nella lotta per le posizioni a ridosso del podio, con le Ferrari che dovranno recuperare molte posizioni in seguito ad una qualifica oltremodo deludente sul bagnato (Vettel scatta 10°, Leclerc 14°).

L’appuntamento con il via del Gran Premio di Stiria 2020 è previsto quest’oggi alle ore 15.10 con diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e diretta streaming su Sky Go e NowTv. Disponibile invece in chiaro su TV8 la gara in differita a partire dalle ore 18.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta integrale della gara con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito la programmazione televisiva completa odierna del GP di Stiria 2020 di F1:

PROGRAMMA GARA F1 GP STIRIA 2020

La programmazione di TV8

DOMENICA 12 LUGLIO

Ore 18.05, F1, Gara, differita

La programmazione di SKY Sport F1 e SKY Sport Uno

DOMENICA 12 LUGLIO

ore 15.10, F1, Gara, diretta

