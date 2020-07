F1, piove tanto a Zeltweg. FP3 e qualifiche in dubbio: gli scenari per la griglia

La tanto temuta pioggia, pur dopo essersi fatta attendere nelle prime ore del mattino, ha fatto capolino a Zeltweg intorno alle 10.00. Non vi erano dubbi a riguardo: la probabilità di precipitazioni era del 100%. Attualmente piove in maniera abbondante, tuttavia vi sono le condizioni per correre!

Alle 10.30 aveva preso il via la gara di F3. La gara è stata poi sospesa intorno alle 10.50, quando la pioggia è diventata battente, iniziando ad allagare la pista.

Attenzione: le condizioni meteo dovrebbero ulteriormente peggiorare nel pomeriggio, proprio in concomitanza delle qualifiche. La pioggia dovrebbe intensificarsi, col rischio di rendere l’asfalto impraticabile. Sia le FP3 sia le qualifiche sono a forte rischio.

Se la terza sessione di prove libere dovesse disputarsi sul bagnato e le qualifiche venissero cancellate, a far fede per stilare la griglia di partenza sarebbero proprio i tempi delle FP3! Dunque i 60 minuti in programma alle 12.00 rischiano di tramutarsi in una qualifica anticipata a tutti gli effetti. Ne sapremo di più a breve: in questo sabato 11 luglio è il tempo a comandare.

GLI SCENARI DEL SABATO DI F1 A ZELTWEG

Sia le FP3 sia le qualifiche si disputeranno in condizioni di asfalto bagnato alle 12.00 ed alle 15.00. Se si disputeranno solo le FP3 e non le qualifiche, la griglia di partenza verrà stilata con i tempi delle FP3. Se non si disputeranno né le FP3 né le qualifiche e queste ultime non venissero recuperate domani, la griglia di partenza verrà definita dai tempi delle FP2.

Foto: Lapresse