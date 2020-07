F1, parlano i piloti Williams. Russell: “Fiducioso per la mia stagione”; Latifi: “Abbiamo compiuto progressi rispetto al 2019”

Non manca la curiosità e finalmente si ricomincia. Il fine settimana del primo round del Mondiale 2020 di F1 in Austria, a Spielberg, è alle porte e, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, i motori si riaccendono.

Si augura che la stagione corrente possa essere di tutt’altro tenore per la Williams. L’anno scorso lo storico team di Grove aveva sofferto tantissimo sotto il profilo delle prestazioni ed i propri piloti avevano fatto una gran fatica ad ottenere riscontri dignitosi. Il 2020 non è iniziato nei migliori dei modi, tenuto conto della perdita del main sponsor ROKIT, che ha interrotto la collaborazione con la scuderia britannica. I problemi, quindi, non mancano, anche se c’è da dire che nel corso dei test che si sono tenuti a Barcellona (Spagna) la nuova vettura FW43 ha mostrato delle qualità velocistiche non disprezzabili. E’ questa la speranza del canadese Nicholas Latifi e del britannico George Russell, presentatisi in una conferenza stampa particolare, legata alle nuove norme di sicurezza previste dall’organizzazione (domande in video-conferenza). Di seguito le dichiarazioni dei due piloti.

Loading...

Loading...

Nicholas Latifi: “Abbiamo fatto progressi, anche se guidato poco. Io e George (Russell, ndr) speriamo che i dati positivi possano essere una buona spinta. Lo scorso anno abbiamo costruito le basi. Roma non è stata costruita in un giorno. Difficile partire se si è dietro rispetto agli altri, ma vedremo” (fonte: Sky Sport).

George Russell: “Con Latifi? Sarà una sfida correre con lui. E’ all’esordio, ma sono certo che affronterà nel modo migliore il debutto. E’ uno dei circuiti più corti dell’anno, adatto per la sua prima volta. Fiducioso per la mia stagione, i test a Barcellona vedevano temperature e piste diverse da oggi. Nel weekend avremo indicazioni più precise” (fonte: Sky Sport).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse