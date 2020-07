F1, orario gara e programma 12 luglio: GP Stiria in tv, streaming, guida Sky e TV8

Tutto è pronto da Spielberg per la prima edizione del GP di Stiria, secondo atto del Mondiale di F1 2020. Dopo la terza ed ultima sessione di prove libere, i protagonisti del Circus scaldano i motori per la qualifica di questo pomeriggio, prevista alle 15.00. Come accaduto per il GP di Austria, anche questa settimana la corsa scatterà alle 15.10.

Valtteri Bottas ha regalato alla Mercedes la prova di sette giorni fa e cercherà il bis in un tracciato che gradisce molto. Sono infatti tre le affermazioni del finlandese a Zeltweg, tracciato che dal 2014 è tornato ad ospitare la F1 dopo alcuni anni di assenza dai programmi del Circus. Le condizioni meteo sembrano allontanare la probabilità di vedere una corsa bagnata. La distanza da percorrere è la medesima del GP d’Austria, 71 giri. Per la prima volta la F1 corre il GP di Stiria, il nome della regione in cui si snodano i quattro chilometri del Red Bull Ring.

Domani pomeriggio, il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La massima formula sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207) o su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky). NowTv e SkyGo permettono di assistere in streaming alla corsa, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) trasmetterà la differita a partire dalle 18.00

PROGRAMMA GP STIRIA 2020

DOMENICA 12 LUGLIO

Ore 15.10 Gran Premio di Stiria – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Differita su TV8 gratis e in chiaro dalle ore 18.00

Diretta Live testuale su OA Sport

