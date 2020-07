F1, orario e programma gara GP Austria (5 luglio): tv, streaming, guida Sky e TV8

Manca poco più di un giorno alla prima prova del Mondiale di F1 2020! Nell’attesa di seguire la lotta per la prima pole-position della stagione, si sono concluse dall’autodromo di Spielberg (Austria) i tre turni di prove libere.

Le squadre proseguono con il lavoro di preparazione per la prova di domani, quasi certamente soleggiata. Dopo una prima giornata di attività e la simulazione della qualifica di stamattina, la massima formula si prepara ad aprire la settantesima edizione del Mondiale con oltre tre mesi di ritardo rispetto al via originale, programmato per il 15 marzo da Melbourne (Australia)

Come accade da un anno a questa parte, la gara scatterà alle 15.10. Domani pomeriggio la competizione austriaca sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky. Il canale di riferimento per seguire il Circus è Sky Sport F1 HD, visibile sul numero 207. Per la gara di domani, gli abbonati di Sky hanno la possibilità di seguire la corsa sul Sky Sport Uno (201). NowTv e SkyGo permettono di assistere in streaming alla corsa, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) trasmetterà la differita a partire dalle 18.00

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2020 – F1

Domenica 15 marzo

Ore 15.10 Gran Premio d’Austria – Diretta tv su Sky Sport Uno e SkySport F1

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Differita su TV8 dalle ore 18.00

Diretta Live testuale su OA Sport

