F1 in tv, orari GP Stiria 2020: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Comincia quest’oggi con le prime due sessioni di prove libere il Gran Premio di Stiria 2020, seconda tappa stagionale del Campionato Mondiale di F1. Secondo weekend consecutivo in pista al Red Bull Ring di Spielberg per il circus, che tra una settimana sarà invece di scena a Budapest per l’ultimo atto del trittico di inizio campionato. Sarà molto interessante capire fin dalle prove odierne se alcuni team saranno stati in grado di portare degli aggiornamenti rispetto alla gara inaugurale in modo da migliorare le proprie prestazioni in relazione agli avversari diretti. Mercedes parte favorita per una doppietta abbastanza comoda, ma Ferrari e soprattutto Red Bull proveranno ad insidiare le due W11 in vista della gara stiriana.

PROGRAMMA PROVE LIBERE F1 GP STIRIA 2020

I due turni odierni di prove libere, che cominceranno nell’ordine alle ore 11 e alle 15, verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro da parte di TV8. La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NowTv, inoltre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito la programmazione televisiva completa di venerdì 10 luglio a Spielberg:

La programmazione di SKY Sport F1 (diretta prove libere F1 anche su Sky Sport Uno)

Venerdì 10 luglio

ore 9.35-10.20, F3, Prove libere 1, diretta

ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.55-13.40, F2, Prove libere, diretta

ore 14.05-14.35, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.00-17.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Foto: Lapresse