F1 in tv, orari GP Austria 2020: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Dopo più di sette mesi di digiuno è arrivato finalmente il momento di vedere i piloti di F1 darsi battaglia ruota a ruota in pista nel Gran Premio d’Austria 2020, tappa inaugurale della stagione. Il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà quest’oggi la prima gara del 2020 e l’attesa è indubbiamente alle stelle per l’avvio ufficiale del Mondiale, che ha già comunque regalato al sabato i primi colpi di scena. La Ferrari del quattro volte campione iridato Sebastian Vettel ha infatti fallito l’accesso in Q3 e dovrà scattare dall’undicesima piazzola in griglia, mentre l’altra Rossa guidata dal monegasco Charles Leclerc si è comunque dovuta accontentare di un modesto settimo posto. Le Mercedes hanno imposto la legge dei più forti monopolizzando la prima fila con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton, ma dovranno guardarsi le spalle in gara dal temibile olandese Max Verstappen con la Red Bull. Si profila una battaglia tiratissima e molto incerta per la top5, con otto o nove piloti coinvolti che possono ambire ad un piazzamento a ridosso del podio in caso di corsa regolare.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP D’AUSTRIA 2020 DI F1 DALLE 15.10 (DOMENICA 5 LUGLIO)

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GARA F1 GP AUSTRIA 2020

Il Gran Premio d’Austria 2020 scatterà quest’oggi alle ore 15.10 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre TV8 manderà in onda la gara in differita a partire dalle ore 18.10 in chiaro. La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NowTv, con OA Sport che vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nulla del primo appuntamento stagionale della Formula 1. Di seguito il programma completo e l’orario d’inizio del GP d’Austria 2020:

DOMENICA 5 LUGLIO

Ore 15.10 Gara GP Austria (diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport F1, streaming su Sky Go e NowTv, differita su TV8 alle 18.10)

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse