F1, il buon venerdì di Antonio Giovinazzi. Costantemente davanti a Kimi Raikkonen

Buon avvio di stagione almeno dal punto di vista personale per Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano in griglia nel Mondiale di Formula 1 2020. Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Austria, tappa inaugurale del campionato, il pugliese ha svolto egregiamente il suo lavoro completando 72 giri totali e precedendo in entrambe le sessioni disputate il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il pilota azzurro, pronto ad affrontare la sua seconda stagione da titolare in Formula 1 con l’Alfa Romeo, ha fatto fatica ad emergere nella graduatoria dei migliori tempi a causa di un mezzo al momento non competitivo riuscendo comunque a prevalere nel confronto diretto con un campione del mondo del calibro di Raikkonen.

Il nativo di Martina Franca classe 1993 si è piazzato 14° in entrambi i turni di prova odierni, pagando 1.544 nelle FP1 e 1.304 nelle FP2 rispetto alla Mercedes di Hamilton. In mattinata Giovinazzi ha stampato un buon 1’06″360 avendo la meglio sul compagno di appena cinque millesimi, mentre nella sessione pomeridiana ha cambiato marcia rifilando ben sei decimi nei confronti di Raikkonen nell’ambito della simulazione di qualifica con gomme soft in 1’05″608.

Il primo obiettivo stagionale del terzo pilota Ferrari è proprio quello di stare davanti con continuità al veterano finlandese a parità di macchina, tuttavia si profila un’annata molto complicata dal punto di vista dei risultati con un’Alfa Romeo attualmente staccata da diversi team di centro gruppo come Racing Point, McLaren e Renault. Un anno fa, nella passata edizione del GP austriaco, Giovinazzi riuscì a raccogliere i primi punti della carriera in Formula 1 con un bel decimo posto al Red Bull Ring, ma tutto fa pensare che sarà molto difficile replicare quel risultato tra due giorni nella prima gara di un 2020 fondamentale per il cammino del nostro portacolori nella massima categoria del motorsport.

Foto: Lapresse