F1, GP Stiria 2020: come vedere la gara su TV8. Orario d’inizio e programma

Oggi si disputa il GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Le lanciatissime Mercedes sono le grandi favorite della vigilia, tutto lascia pensare a una doppietta delle Frecce d’Argento: Lewis Hamilton scatta dalla pole position e vuole battere il compagno di squadra Valtteri Bottas, vincitore settimana scorsa su questo circuito. Sulla carta soltanto un uomo può pensare di contrastare i Campioni del Mondo ed è Max Verstappen al volante della Red Bull: l’olandese scatta dalla seconda piazzola e potrebbe puntare a fare saltare il banco-

Le Ferrari dovranno fare una gara di rimonta. Charles Leclerc parte in quattordicesima posizione, Sebastian Vettel è decimo: servirà una gara col coltello tra i denti, si cercherà di battagliare con le Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, con la Red Bull di Alexander Albon, con le McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris.

Vi siete persi la diretta tv su Sky della gara iniziata alle ore 15.10? Nessun problema: potrete seguire il GP d’Austria in differita tv, gratis e in chiaro. Vi basterà sintonizzarvi su TV8, canale 8 del digitale terrestre e canale 121 del satellitare, a partire dalle ore 18.00. Potrete gustarvi i 71 giri della gara minuto dopo minuto, senza perdervi davvero nulla. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Se siete abbonati a Sky potrete anche seguire le varie repliche su Sky Sport F1 che si susseguiranno nel corso della giornata.

GP AUSTRIA F1 2020: COME VEDERLO IN DIFFERITA TV E IN REPLICA