F1, GP Austria 2020: tante novità portate dalla Mercedes, la W11 fa paura a Spielberg

Hanno preso il via quest’oggi le prime prove libere del GP d’Austria, prima prova del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Spielberg, Mercedes ha infilato il primo uno-due nelle FP1, con Lewis Hamilton davanti a tutti e il finlandese Valtteri Bottas (secondo).

Una W11 subito veloce e costante sul tracciato, dall’aspetto rinnovato non solo per via della nuova colorazione “black” introdotta da questo fine settimana per mandare un chiaro messaggio nella lotta contro il razzismo, di cui Hamilton si è fatto determinato portavoce. La vettura di Brackley, infatti, ha deliberato degli aggiornamenti importanti dal punto di vista aerodinamico, anticipando di fatto quello che sarebbe stato lo sviluppo della monoposto in condizioni di calendario normale. In altri termini, su questo materiale Mercedes aveva già iniziato a lavorarci nel mese di gennaio e per questo, nonostante il lockdown, è riuscita a introdurlo per questo fine settimana.

Gli accorgimenti aerodinamici riguardano l’angolo di attaccatura degli specchietti, la zona degli endplate dell’ala posteriore e una porzione laterale del fondo, per cercare di avere più punti carico e quindi migliorare la stabilità della monoposto. In buona sostanza, a Brackley, consapevoli di avere una monoposto già con una buona base, non hanno fatto altro che continuare su quella strada, senza andare a stravolgere più di tanto il progetto iniziale, cosa che invece (sembra) farà la Ferrari in Ungheria tra due settimane.

VIDEO LE TANTE NOVITA’ DELLA MERCEDES IN AUSTRIA





