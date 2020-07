F1, GP Austria 2020: possibile gesto di solidarietà verso il Black Lives Matter?

Nelle ultime settimane il mondo dello sport si è reso protagonista di varie iniziative nei confronti del Black Lives Matter, movimento nato negli Stati Uniti in protesta contro le ingiustizie razziali, e anche la Formula 1 non sembra essere da meno, con i team che si stanno organizzando in vista del Gran Premio d’Austria che nel corso del prossimo fine settimana aprirà ufficialmente il campionato.

Secondo quanto riportato dal pilota McLaren Lando Norris, infatti, sembra che tra i piloti serpeggi la possibilità di inscenare una protesta anti-razziale prima del via, che dovrebbe rispecchiare quanto visto anche nella Premier League di calcio, con i partecipanti al Gran Premio che dovrebbero inginocchiarsi sulla griglia di partenza.

Sostegno è arrivato anche dai dirigenti delle scuderie, mentre un passo deciso lo ha fatto ieri la Mercedes del sei volte campione del mondo Lewis Hamilton, svelando una nuova livrea, totalmente di colore nero, per sensibilizzare ulteriormente la lotta al razzismo.

Foto: LaPresse