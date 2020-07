F1, GP Stiria 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 10 luglio

Il Red Bull Ring è pronto ad aprire le danze per il secondo fine settimana consecutivo. Dopo il Gran Premio d’Austria, toccherà al Gran Premio della Stiria. Stessa location ma nome differente per il secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Se l’esordio ci ha regalato un finale con tantissime emozioni e colpi di scena, confidiamo che anche la seconda prova del calendario non ci faccia annoiare.

L’avvio della stagione è senza soluzione di continuità, dato che si correrà in questo weekend e anche nel prossimo, trasferendosi a Budapest, sul tracciato dell’Hungaroring per il Gran Premio d’Ungheria. In poche parole si sta facendo sul serio sin da subito, per punti pesanti in palio. Chi sembra pronta a dominare la scena è senza dubbio la Mercedes, che vuole la doppietta, mentre Red Bull e Ferrari devono rifarsi dopo un esordio tutt’altro che scintillante.

IN TV – Il Gran Premio di Stiria 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport , con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno trasmesse le differite di qualifiche e gara. I n streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

Programma Gran Premio della Stiria F1 2020

Venerdì 10 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Repliche FP2 su Sky Sport F1: ore 20.30, 00.00

