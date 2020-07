F1, GP Austria 2020: le gomme scelte da Pirelli per il weekend di Spielberg. Possibili strategie

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi ed è quasi arrivato il momento di scendere in pista e di riaccendere i motori per la Formula 1, pronta a ripartire dopo quasi sette mesi di letargo (se si escludono i test) con la prima tappa del Mondiale 2020. Si parte questo fine settimana, dal 3 al 5 luglio, con il Gran Premio d’Austria in quel di Spielberg, sul tracciato stiriano di proprietà della Red Bull. C’è grande attesa per vedere all’opera soprattutto i top team nel primo vero confronto diretto dell’anno, in cui le gomme potrebbero rivestire un ruolo molto importante ai fini del risultato finale.

Rispetto alle passate stagioni, quest’anno sarà Pirelli a scegliere le gomme a disposizione dei team per i weekend di gara. Ogni pilota potrà utilizzare un numero massimo di 8 treni di gomme morbide, 3 medie e 2 dure in tutti i Gran Premi del 2020. Chiaramente il fornitore di pneumatici milanese potrà modificare (come gli anni scorsi) il range delle mescole da portare a seconda delle caratteristiche dei vari circuiti, ma per l’appuntamento inaugurale ha optato per le C2 (dure), C3 (medie) e C4 (morbide). Confermati dunque i compound usati in Austria nel 2019 per una corsa che si preannuncia molto stressante per le gomme soprattutto in caso di temperature roventi.

Loading...

Loading...

La maggior parte delle squadre punterà su una strategia ad una sola sosta (al netto di eventuali Virtual Safety Car o Safety Car), perciò chi sarà in grado di gestire meglio l’usura potrebbe trarre un grandissimo vantaggio specialmente nelle battute conclusive (vedi Verstappen l’anno scorso). Le prove libere del venerdì daranno un quadro più preciso, ma in gara è molto probabile che i primi 10 in griglia monteranno gomma soft per poi passare ad un set di pneumatici a mescola media nel secondo e ultimo stint.

Almost one week until #AustrianGP! Here are our #Fit4F1 @F1 tyre set allocations for 2020 season! pic.twitter.com/ySFlS3MtJD — Pirelli Motorsport (@pirellisport) June 23, 2020

