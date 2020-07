F1, GP Austria 2020: Ferrari, l’ora della verità. Tra scetticismo, pretattica e il responso della pista

“Essere o non essere, questo è il dilemma“. Non sappiamo se questo valga anche per Mattia Binotto, ma è chiaro che la Ferrari va in cerca di risposte. Il momento tanto atteso è arrivato e la Rossa ci arriva con tanti punti interrogativi. Scetticismo e forse anche un pizzico di pretattica accompagnano questa vigilia del fine settimana di Spielberg (Austria), sede scelta per dare il via alle danze dopo la “falsa partenza” di Melbourne (Australia).

La SF1000, per quel poco che si è potuto comprendere, è ancora un laboratorio. L’obiettivo della scuderia era quello di fornire una macchina al monegasco Charles Leclerc e al tedesco Sebastian Vettel che fosse più performante in curva, ma nello stesso tempo conservasse intatte le proprie qualità velocistiche sui lunghi rettilinei. Stando a quanto dichiarato dal Team Principal della Rossa, i riscontri sulla pista catalana non sono stati confortanti e si è dovuto rimettere mano al progetto, dando il via libera a un programma di sviluppo che partirà dal terzo appuntamento

La vettura pare aver problemi sulle sospensioni (importanti per ottimizzare il rendimento sulle gomme), ha necessità di aver più carico aerodinamico per stabilizzare l’assetto rispetto a quanto si è visto a Barcellona nel corso delle prove e il doppio flussometro sembra aver penalizzato le prestazioni del motore. Pertanto, anche da questo punto di vista, sarebbe necessario un lavoro ad hoc. Criticità non facili e si era ipotizzato che quantomeno il team avesse in programma l’uso della spec-2 della Power Unit e una modifica alla scatola del cambio, accorgimento quest’ultimo che potesse minimizzare i problemi di sottosterzo evidenziati nelle prove in terra spagnola.

Prendendo come riferimento quanto riferito dal 50enne nativo di Losanna non ci dovrebbero essere novità rispetto a febbraio e quindi Ferrari che correrà in difesa? Non resta che attendere il responso della pista.

Foto: LaPresse