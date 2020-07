F1, Aston Martin chiude le porte a Sebastian Vettel. Il futuro del tedesco è nebuloso

Il futuro di Sebastian Vettel è sempre più incerto, il tedesco lascerà la Ferrari al termine di questa stagione e non si sa ancora cosa farà nel 2021. Si era parlato negli ultimi giorni di un possibile ritorno in Red Bull ma la scuderia austriaca non sembra intenzionata a effettuare questa super operazione di mercato.

L’altra opzione per il quattro volte Campione del Mondo potrebbe essere l’approdo all’Aston Martin (la storica scuderia prenderà il posto dell’attuale Racing Point) ma anche questo team sembra avere chiuso le porte all’attuale alfiere della Ferrari.

Il team principal Otmar Szafnauer è stato molto chiaro, facendo capire di voler confermare Sergio Perez e Lance Stroll: “È lusinghiero che tutti pensino che un quattro volte campione del mondo possa venire nella nostra squadra, ma forse è perché la macchina è un po’ più veloce ora. Ma abbiamo dei contratti a lungo termine con entrambi i nostri piloti, quindi mi sembra logico che non abbiamo posto per lui”. A questo punto cosa farà Sebastian Vettel? L’ipotesi del ritiro deve essere seriamente presa in considerazione.

Foto: Lapresse