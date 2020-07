F1, Angelo Sticchi Damiani sul Mugello nel calendario 2020: “E’ un motivo di doppia soddisfazione”

Una notizia importante è arriva quest’oggi per il circuito del Mugello. La pista toscana infatti sarà inserita nel calendario iridato di F1 di questo 2020 nel weekend dell’11-13 settembre, portando a due gli appuntamenti in Italia. Ricordiamo infatti che nel Bel Paese si correrà anche a Monza una settimana prima (4-6 settembre). Una magica doppia per il territorio italiano che non può che far piacere agli appassionati, augurandosi di poter vivere gli eventi con il pubblico.

Il nome sarà il GP di Toscana e per la Ferrari avrà un valore particolare: la Rossa, sulla pista di sua proprietà, festeggerà il 1000° GP della propria storia. Non manca la soddisfazione del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, che può annotar il doppio appuntamento nel Bel Paese: “La soddisfazione è doppia come rappresentante della Federazione italiana per gli Sport automobilistici, che aggiunge al GP di Monza per quest’anno un secondo prestigiosissimo appuntamento, e come italiano per l’ulteriore visibilità mondiale e per la dimostrazione di capacità organizzativa del Paese, fattori ancor più rilevanti in questo difficile momento. Aci è da sempre al servizio degli italiani e questo risultato ripaga del grande lavoro quotidiano“.

FOTOCATTAGNI