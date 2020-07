Equitazione: Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano e Alberto Zorzi in gara in questo fine settimana

Il mondo dell’equitazione è in fase di ripresa dopo il lockdown causato dall’emergenza coronavirus, e anche in questo primo fine settimana di luglio gli azzurri saranno protagonisti tra Francia, Belgio e Germania, cercando di perfezionare la forma, in vista della ripresa degli eventi più importanti della stagione.

A St. Tropez-Grimaud scenderanno in campo i pezzi forti, ovvero il 1° aviere Lorenzo De Luca, l’appuntato Emanuele Gaudiano e il caporal maggiore Alberto Zorzi, che gareggeranno nel CSI4*, mentre nel CSI2* si aggiungerà anche Roberto Previtali, in un percorso che la scorsa settimana ha visto il terzo posto proprio di Gaudiano, su Chalou.

Folta rappresentanza azzurra anche a Lier, in Belgio, composta da Antonio Alfonso, dall’aviere Giampiero Garofalo, Lucia Le Jeune Vizzini e Filippo Tabarini, con Emanuele Camilli impegnato nel CSI2* di Luhmühlen, in Germania.

Foto: FISE/Grassia