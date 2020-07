Ciclismo, in futuro i Campionati dei Paesi Bassi potrebbero svolgersi in Svizzera

Secondo quanto affermato da CyclingNews.com, in un prossimo futuro i Campionati Nazionali di ciclismo su strada dei Paesi Bassi potrebbero svolgersi in Svizzera, per dar modo agli scalatori di conquistare il titolo, che altrimenti sulle strade di casa faticherebbero a vincere.

Il presidente della Federazione dei Paesi Bassi ha affermato a NOS.nl di aver scelto le Alpi svizzere per poter dare la possibilità a corridori del calibro di Sam Oomen (Sunweb) e Tom Dumoulin e Steven Kruijswijk (entrambi Jumbo-Visma) di portare a casa la vittoria ed il titolo nazionale.

Il numero uno del ciclismo dei Paesi Bassi ha affermato: “Ho contattato per la prima volta l’Austria, il Paese in cui si sono svolti i Mondiali, poi abbiamo anche parlato con la Federazione svizzera, le Regioni svizzere e l’organizzazione del Tour de Suisse, ed hanno visto l’opportunità“.

