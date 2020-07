Ciclismo, Richard Carapaz tornerà in Europa settimana prossima: aereo dall’Ecuador, direzione Spagna

Richard Carapaz rientrerà in Europa già la prossima settimana. Il ciclista ecuadoriano temeva di dover affrontare un lungo viaggio, raggiungendo Bogotà (Colombia) per poi involarsi verso il Vecchio Continente insieme ai professionisti colombiani ma non sarà così. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia partirà mercoledì 15 luglio da Quito (capitale dell’Ecuador) insieme al compagno di squadra Jhonatan Narvaez, diretto in Spagna dove il Governo locale ha semplificato l’ingresso per le persone provenienti dall’America. L’alfiere del Team Ineos potrà così riprendere la sua preparazione verso la ripartenza della stagione, il suo nuovo esordio è fissato per il 28 luglio alla Vuelta a Burgos ma l’obiettivo è ovviamente il Giro d’Italia (3-25 ottobre) dove cercherà di confermarsi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse