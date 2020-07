Ciclismo, Mathieu van der Poel torna in gara al Sibiu Cycling Tour

Mathieu van der Poel ha annunciato ufficialmente la data del suo ritorno in gara. Il fuoriclasse neerlandese, infatti, come riportato da wielerflits.nl, tornerà in sella in occasione del Sibiu Cycling Tour, gara a tappe che si svolgerà in Romania dal 23 al 26 luglio. Il figlio e nipote d’arte sfrutterà la manifestazione che si tiene nell’Europa orientale per prepararsi in vista di un mese di agosto che lo vedrà impegnato nelle classiche italiane.

Van der Poel, infatti, dopo il Sibiu Cycling Tour, sarà al via della Strade Bianche, della Milano-Torino, della Milano-Sanremo, del Gran Piemonte e anche del Giro di Lombardia. Ma non è tutto, avremo anche la possibilità di vedere il campionissimo orange alla Tirreno-Adriatico, manifestazione alla quale parteciperà prima di lasciare l’Italia per dedicarsi alla mountain bike e alle classiche del nord.

E’ un calendario davvero ambizioso quello di van der Poel, il quale prenderà parte a praticamente tutte le grandi classiche del ciclismo su strada (al momento pare esclusa solo la Gand-Wevelgem) per poi dedicarsi in inverno, come al solito, al suo primo grande amore: il ciclocross.

