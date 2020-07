Ciclismo, Europei 2020 a Plouay a fine agosto: ufficiali date e località. Si corre prima del Tour de France

Gli Europei 2020 di ciclismo si disputeranno a Plouay (Francia) dal 24 al 28 agosto. Sarà la località transalpina a ospitare la rassegna continentale, l’ufficialità è arrivata nelle ultime ore dopo una serie di contatti tra la Federciclismo francese e gli organizzatori dell’evento. Si correrà su un tracciato particolarmente impegnativo e ostico anche se il percorso definitivo deve essere ancora ufficializzato. Si partirà con le cronometro (lunedì 26 agosto) e poi successivamente spazio alle prove in linea (mercoledì 26 agosto per i professionisti). La location è perfetta anche per permettere ai ciclisti di dirigersi a Nizza dove il 29 agosto scatterà il Tour de France. Ricordiamo che gli Europei 2021 si disputeranno a Trento.

Foto: Valerio Origo