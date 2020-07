Ciclismo, la Rai annuncia il calendario delle dirette: copertura totale per Giro d’Italia, Tour e Classiche

La RAI ha annunciato il calendario delle corse di ciclismo che trasmetterà sui propri canali nei prossimi mesi. Il network televisivo pubblico garantirà un’ampia copertura dell’universo dei pedali come da tradizione, gli appassionati potranno gustarsi tutti gli eventi principali in diretta tv gratis e in chiaro a eccezione della Vuelta di Spagna (in Italia visibile soltanto su Eurosport). Si ripartirà sabato 1° agosto con le Strade Bianche, la prima corsa del calendario World Tour dopo la sosta sarà visibile su Rai 2. Sarà sempre la rete generalista a trasmettere altre corse italiane di un giorno ad agosto: Trittico Lombardo (3 agosto), Milano-Sarenmo (8), Giro di Lombardia (15), Campionati Italiani (23). Su RaiSport, invece, gli altri appuntamenti italiani: Milano-Torino (5 agosto), Gran Piemonte (12), Giro dell’Emilia (18), Trofeo Matteotti (29) ma anche il Giro del Delfinato (12-16 agosto).

Dal 7 al 14 settembre spazio alla Tirreno-Adriatico, a seconda dell’importanza della tappa ci sarà un ping-pong tra Rai2 e RaiSport. Il 27 settembre sarà Rai2 a ospitare la prova in linea maschile dei Mondiali (tutte le altre gare su RaiSport). La Rai manderà in onda il Giro d’Italia (3-25 ottobre) e il Tour de France (29 agosto-20 settembre) oltre alle Classiche Monumento di ottobre (Amstel Gold Race, Liegi Bastogne Liegi, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix). Soltanto differita, invece, per Giro d’Italia Under 23 (29 agosto-6 settembre) e Giro d’Italia femminile (11-19 settembre). Di seguito il calendario completo delle gare di ciclismo sui canali Rai.

CALENDARIO GARE CICLISMO SUI CANALI RAI:

01/08 Strade Bianche (Rai 2)

03/08 Trittico Lombardo (Rai 2)

05/08 Milano-Torino (Rai Sport +)

08/08 Milano-Sanremo (Rai 2)

12/08 Gran Piemonte (Rai Sport +)

12/08 – 16/08 Giro del Delfinato (Rai Sport +)

15/08 Il Lombardia (Rai 2)

18/08 Giro dell’Emilia (Rai Sport +)

23/03 Campionati italiani professionisti in linea (Rai 2)

29/08-20/09 Tour de France

29/08 Trofeo Matteotti (Rai Sport +)

07/09 – 14/09 Tirreno-Adriatico (Rai 2 e Rai Sport +)

20/09 – 27/09 Mondiali Martigny

03/10 – 25/10 Giro d’Italia

04/10 Liegi-Bastogne-Liegi

10/10 Amstel Gold Race

18/10 Giro delle Fiandre

25/10 Parigi-Roubaix

Foto: Valerio Origo