Ciclismo: il programma della Mitchelton-Scott per la ripresa della stagione, con un protocollo di sicurezza interno

Si appresta a ripartire, tra poco più di due settimane, la stagione del grande ciclismo internazionale. Tra le squadre più discusse c’è sicuramente la Mitchelton-Scott, che in questo periodo ha fatto parlare di sé per motivi al di fuori delle competizioni, come la presunta cessione alla Manuela Fundacion, poi smentita. La compagine australiana ha annunciato il proprio programma di gare ed un particolare protocollo di sicurezza interno per la ripartenza.

I medici hanno annunciato un documento chiamato RACESAFE, che va ad aggiungere tasselli al protocollo già annunciato dall’UCI. Diverse sono le misure per limitare il pericolo di contagi: un medico per ogni squadra in corsa, sia maschile che femminile, la divisione delle compagini in bolle, dove verranno effettuati tamponi spesso e volentieri, diversi protocolli di sanificazione ed il divieto di effettuare foto con il pubblico tra i punti più importanti.

Le parole del direttore sportivo Matt White: “Abbiamo selezionato delle corse aggiuntive al di fuori delle gare WorldTour per una serie di motivi. Il primo è per prepararsi in vista delle gare più importanti e dei nostri obiettivi più importanti che sono ovviamente i tre Grandi Giri ed alcune gare di un giorno. Un altro è quello di dare a tutti i corridori la possibilità di gareggiare. Il WorldTour da solo non è sufficiente per dare corse a 28 atleti e vogliamo anche fornire un mix tra le gare a tappa e quelle di un giorno. Abbiamo un gruppo molto automotivato. Tutti l’hanno gestita bene, tutti sono pronti a partire. È come l’inizio della stagione e la fine della stagione allo stesso tempo. I ragazzi sanno, indipendentemente dal loro programma di gare, che l’inizio di agosto cominceremo. L’intero gruppo sarà pronto e motivato”.

Il programma di gare:

28/07/20 – 01/08/20 Vuelta a Burgos Spain 01/08/20 Strade Bianche Italy 03/08/20 Gran Trittico Lombardo Italy 05/08/20 Milano-Torino Italy 05/08/20 – 09/08/20 Tour de Pologne Poland 08/08/20 Milano-Sanremo Italy 06/08/20 – 09/08/20 Czech Tour Czech Republic 12/08/20 Gran Piemonte Italy 12/08/20 – 16/08/20 Critérium du Dauphiné France 15/08/20 Il Lombardia Italy 25/08/20 Bretagne Classic – Ouest-France France 29/08/20 – 20/09/20 Tour de France France 29/08/20 – 02/09/20 Tour de Hongrie Hungary 07/09/20 – 14/09/20 Tirreno-Adriatico Italy 11/09/20 Grand Prix Cycliste de Québec Canada 13/09/20 Grand Prix Cycliste de Montréal Canada 16/09/20 Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini Italy 17/09/20 Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli Italy 20/09/20 Giro dell’Appennino Italy 29/09/20 – 03/10/20 BinckBank Tour Belgium / Netherlands 30/09/20 La Flèche Wallonne Belgium 03/10/20 – 23/10/20 Giro d’Italia Italy 04/10/20 Liège-Bastogne-Liège Belgium 07/10/20 De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne Belgium 10/10/20 Amstel Gold Race Netherlands 11/10/20 Gent-Wevelgem In Flanders Fields Belgium 14/10/20 Scheldeprijs Belgium 18/10/20 Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres Belgium 20/10/20 – 08/11/20 Vuelta a Espana Spain 25/10/20 Paris-Roubaix France

Foto: Valerio Origo