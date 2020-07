Ciclismo, il periodo felice di Rick Zabel tra matrimonio, paternità e rinnovo contrattuale di due anni con la Israel-Start Up Nation

È un grande momento per il giovane sprinter tedesco Rick Zabel. Il ventiseienne atleta della Israel-Start Up Nation, sta vivendo mesi carichi di emozioni e cambiamenti per la sua vita. Di fatti, il figlio del celebre Erik, uno dei maggiori velocisti del panorama internazionale tra gli anni ’90 e 2000, proprio due giorni fa è convolato a nozze con la compagna Leonie, che tra l’altro è in dolce attesa del loro primogenito. E non è tutto, perchè proprio ieri Rick ha prolungato il suo contratto con la Israel Start-Up Nation per altri due anni.

Il teutonico, classe 1993, tornerà in corsa alla Vuelta a Burgos il prossimo 28 luglio: “Sono felice di poter far parte di questa squadra così speciale per qualche altro anno – ha dichiarato Zabel in un comunicato apparso sul sito della Israel-Start Up Nation, che tra l’altro pochi giorni fa ha annunciato l’arrivo per la prossima stagione del quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome – Abbiamo una storia particolare, siamo una specie di ambasciatori della pace. Mi piace la storia della squadra e mi piace anche lo spirito del team”, ha continuato il tedesco.

Guardando al futuro, e alla ripresa stagionale, Rick ha affermato: “Mi sono allenato abbastanza duramente in questo periodo di pandemia per poter essere in buona forma al riavvio di questa stagione. Penso di aver dimostrato all’UAE Tour che sono sempre stato bravo anche ad ottenere dei piazzamenti, quindi cercherò alcuni risultati per me stesso”. I suoi obiettivi?: “Correre bene, essere un ottimo compagno di squadra, e un compagno di squadra importante nelle situazioni chiave.”

“Per gli obiettivi a lungo termine, ovviamente voglio essere al via delle grandi corse a tappe, poter disputare le Classiche, e poi voglio anche vincere delle gare”, ha proseguito Zabel. Uno dei grandi giri a cui potrebbe partecipare già da quest’anno, potrebbe essere il Tour de France; e non è nemmeno da escludere il Giro d’Italia. Nel frattempo però, partirà per la Spagna in occasione della Vuelta a Burgos, per poi volare in Italia e prendere il via di una corsa a lui molto familiare, ossia la Milano-Sanremo, che il padre Erik ha conquistato ben quattro volte.

Foto: J Hopwood / Shutterstock.com