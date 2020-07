Ciclismo, annunciate le formazioni che prenderanno parte a La Course by Le Tour de France

ASO ha annunciato quali saranno i team che prenderanno parte a La Course by Le Tour de France, la nota gara di un giorno, dedicata alle migliori esponenti del ciclismo femminile, che si svolge durante la Grande Boucle. Saranno presenti, ovviamente, le otto squadre che compongono il Women’s World Tour alle quali si aggiungeranno, inoltre, altri quindici sodalizi.

La gara, originariamente in programma per il 19 luglio, dovrebbe tenersi, invece, durante i primi giorni del Tour de France e molto probabilmente il percorso si snoderà lungo le strade della Costa Azzurra. Ad ogni modo, nulla è ancora stato stabilito. Stante quanto riporta Cyclingnews, oltretutto, ASO starebbe considerando l’ipotesi di far evolvere, nei prossimi anni, la Course in una gara a tappe. Ciò rappresenterebbe, sostanzialmente, quel ritorno della storica Grande Boucle Féminine che gli appassionati del pedale rosa attendono da ormai più di dieci anni.

LE SQUADRE INVITATE A LA COURSE BY LE TOUR DE FRANCE

Alé BTC Ljubljana

Canyon-SRAM Racing

CCC-Liv

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

Mitchelton-Scott

Movistar Team Women

Team Sunweb

Trek-Segafredo

Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano

Astana Women’s Team

Bizkaia-Durango

Boels Dolmans

Cereatizit-WNT

Charente-Maritime

Cogeas Mettlere Look

Hitec Products-Birk Sport

Lotto Soudal Ladies

Parkhotel Valkenburg

Paule Ka

Rally Cycling

Team Arkéa

Team Tibco-Silicon Valley Bank

Valcar-Travel & Service

Foto: Valerio Origo