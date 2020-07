Canottaggio, l’Italia riparte domani da Sabaudia in vista degli Europei di Poznan 2020

Anche se la Federazione europea di canottaggio prenderà entro il 31 luglio una decisione definitiva circa gli Europei senior 2020, al momento in programma a Poznan, in Polonia, dal 9 all’11 ottobre, l’Italia tornerà a radunarsi a Sabaudia da domani, lunedì 6, a domenica 19 luglio. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato in vista della rassegna continentale, un raduno valutativo, chiamando 42 azzurri: da rifondare il quattro di coppia senior maschile, orfano di Filippo Mondelli ed Andrea Panizza, che non saranno della partita in Polonia. Rispetto agli altri equipaggi che hanno conquistato la carta olimpica agli scorsi Mondiali, soltanto il quattro di coppia senior femminile sarà orfano di Silvia Terrazzi. Assente anche Cesare Gabbia, che si è di recente operato, ma che dovrebbe essere presente agli Europei.

I CONVOCATI DELL’ITALIA



SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Emanuele Fiume, Matteo Lodo, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale, Luca Parlato (Marina Militare), Salvatore Monfrecola, Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Sara Bertolasi (SC Milano), Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova), Stefania Buttignon (SC Timavo). PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Federica Cesarini, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati).

EQUIPAGGI QUALIFICATI A TOKYO 2020

Due senza senior femminile (conquistato da Aisha Rocek e Kiri Totodonati)

Doppio pesi leggeri maschile (conquistato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta)

Due senza senior maschile (conquistato da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino)

Quattro senza senior maschile (conquistato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo)

Quattro di coppia senior maschile (conquistato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili)

Doppio pesi leggeri femminile (conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini)

Quattro di coppia senior femminile (conquistato da Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli)

Doppio senior femminile (conquistato da Stefania Gobbi e Stefania Buttignon)

Singolo senior maschile (conquistato da Simone Martini)

