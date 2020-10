Canottaggio, Medagliere Europei 2020: trionfo dei Paesi Bassi, Italia seconda nella graduatoria generale

Nella terza ed ultima giornata di gare agli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2020 sono state assegnate tutte le medaglie. A Poznan, in Polonia, si è conclusa la rassegna in cui si è gareggiato, come deciso in precedenza, senza la presenza degli spettatori. Il canottaggio porta in dote all’Italia, nelle specialità olimpiche, sei medaglie, di cui un oro, quattro argenti ed un bronzo, mentre nelle specialità non olimpiche arrivano quattro medaglie, di cui due ori, un argento ed un bronzo, infine dal paracanottaggio, che vedeva inserite nel programma le sole specialità paralimpiche, arriva una medaglia d’oro.

MEDAGLIERE GENERALE EUROPEI CANOTTAGGIO E PARACANOTTAGGIO 2020

# Paese O A B T. 1 Paesi Bassi 8 1 2 11 2 Italia 4 5 2 11 3 Romania 4 1 1 6 4 Germania 1 5 2 8 5 Ucraina 1 3 0 4 6 Irlanda 1 0 3 4 7 Francia 1 0 2 3 8 Norvegia 1 0 1 2 9 Danimarca 1 0 0 1 10 Svizzera 0 2 0 2 11 Polonia 0 1 3 4 12 Austria 0 1 1 2 13 Croazia 0 1 0 1 13 Russia 0 1 0 1 13 Spagna 0 1 0 1 16 Grecia 0 0 2 2 17 Belgio 0 0 1 1 17 Lituania 0 0 1 1 # Totale 22 22 21 65

MEDAGLIERE SPECIALITA’ OLIMPICHE

# Paese O A B T. 1 Paesi Bassi 6 1 2 9 2 Romania 4 1 1 6 3 Italia 1 4 1 6 4 Germania 1 3 0 4 5 Irlanda 1 0 2 3 6 Danimarca 1 0 0 1 7 Polonia 0 1 2 3 8 Austria 0 1 0 1 8 Croazia 0 1 0 1 8 Spagna 0 1 0 1 8 Svizzera 0 1 0 1 12 Grecia 0 0 2 2 13 Belgio 0 0 1 1 13 Francia 0 0 1 1 13 Lituania 0 0 1 1 13 Norvegia 0 0 1 1 # Totale 14 14 14 42

MEDAGLIERE SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

# Paese O A B T. 1 Italia 2 1 1 4 2 Norvegia 1 0 0 1 2 Paesi Bassi 1 0 0 1 4 Germania 0 2 0 2 5 Svizzera 0 1 0 1 6 Austria 0 0 1 1 6 Irlanda 0 0 1 1 # Totale 4 4 3 11

MEDAGLIERE SPECIALITA’ PARALIMPICHE

# Paese O A B T. 1 Ucraina 1 3 0 4 2 Francia 1 0 1 2 3 Italia 1 0 0 1 3 Paesi Bassi 1 0 0 1 5 Russia 0 1 0 1 6 Germania 0 0 2 2 7 Polonia 0 0 1 1 # Totale 4 4 4 12

