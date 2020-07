Canoa velocità, cancellati gli Europei junior e under 23 Mosca 2020

La Federazione europea di canoa ha cancellato la rassegna continentale di velocità per le categorie junior e under 23. Questo il comunicato ufficiale: “Siamo spiacenti di annunciare che i Campionati Europei junior e under 23 2020 di canoa velocità di Mosca, in Russia, sono stati annullati. La cancellazione è il risultato della pandemia di Covid-19 e dei successivi rinvii e cancellazioni delle competizioni in primavera ed estate, e del fatto che tutte le parti interessate non siano riuscite a trovare una data accettabile per l’organizzazione dei Campionati nell’autunno del 2020. Vi chiediamo cortesemente di comprendere. Grazie“.

DATE CANOA EUROPEI 2020

Canoa velocità

Europei senior, Bascov, Romania: 15-18 ottobre

Europei junior e under 23, Mosca, Russia: cancellati

Paracanoa

Europei, Bascov, Romania: 15-18 ottobre

Canoa slalom

Europei senior, Praga, Repubblica Ceca: 18-20 settembre

Europei junior e under 23, Cracovia, Polonia: 1-4 ottobre

Foto: Federcanoa