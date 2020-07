Canoa, definite le nuove date per gli Europei 2020

La Federazione europea di canoa ha confermato le date degli Europei 2020 sia per la velocità che per lo slalom, lasciando provvisoriamente in sospeso soltanto la rassegna continentale di velocità per le categorie junior e under 23. Per tutte le manifestazioni una decisione definitiva verrà presa entro 60 giorni dalle nuove date stabilite.

DATE CANOA EUROPEI 2020

Canoa velocità

Europei senior, Bascov, Romania: 15-18 ottobre

Europei junior e under 23, Mosca, Russia: date da decidere entro fine settimana

Paracanoa

Europei, Bascov, Romania: 15-18 ottobre

Canoa slalom

Europei senior, Praga, Repubblica Ceca: 18-20 settembre

Europei junior e under 23, Cracovia, Polonia: 1-4 ottobre

