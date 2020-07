Calendario Serie A, programma 33a giornata: orari partite, tv, streaming Sky e DAZN

Neanche il tempo di riprenderci dall’ultima abbuffata ed ecco che la Serie A di calcio 2020 torna con il suo turno numero 33, il quale prenderà il via già questa sera, con il derby al sapore di rinascita tra Atalanta e Brescia, in programma alle ore 21.45, con diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Serie A, ed in streaming su Sky Go e Now Tv.

Passando a domani, saranno ben 7 le partite da annotare, iniziando alle ore 19.30, quando Bologna e Napoli si affronteranno su DAZN, mentre Milan-Parma e Sampdoria-Cagliari andranno in onda rispettivamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport 253. Alle 21.45 DAZN avrà l’esclusiva su Lecce-Fiorentina, con Roma-Verona su Sky Sport 254, Sassuolo-Juventus su Sky Sport Serie A e Udinese-Lazio su Sky Sport 252.

A chiudere la giornata, giovedì 16, altri due incontri che completeranno il quadro, con Torino-Genoa alle 19.30 su Sky Sport Serie A e SPAL-Inter alle 20.45 su DAZN.

Il programma della partite e dove vedere in tv e streaming:

33ª GIORNATA

14/7 21.45 Atalanta-Brescia Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

15/7 19.30 Bologna-Napoli DAZN1, DAZN

15/7 19.30 Milan-Parma Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

15/7 19.30 Sampdoria-Cagliari Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

15/7 21.45 Lecce-Fiorentina DAZN1, DAZN

15/7 21.45 Roma-Verona Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

15/7 21.45 Sassuolo-Juventus Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

15/7 21.45 Udinese-Lazio Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv

16/7 19.30 Torino-Genoa Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

16/7 21.45 SPAL-Inter DAZN1, DAZN

