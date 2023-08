Juventus-Atalanta oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Si sente l’odore della Serie A a soli sette giorni dal semaforo verde all’inizio del campionato. E per poter chiudere un’intensa estate di amichevoli, ci sarà un incontro di grido tra Juventus ed Atalanta al Dino Manuzzi di Cesena.

Due squadre che si aspettano molto dalla prossima stagione. I bianconeri di Max Allegri vogliono tornare grandi dopo un’annata travagliata; il calciomercato non ha regalato finora molti sbocchi, ma in amichevole si è vista una squadra più aggressiva, che vuole aggredire l’avversario e non più attenderlo. Un cambio di attitudine che potrebbe essere vitale.

E lo si cercherà di confermare contro la regina dell’aggressione dalla metà campo offensiva. L’Atalanta ha cambiato pelle, affidandosi a Gianluca Scamacca ed El Bilal Touré salutando definitivamente Rasmus Hojlund; il mercato bergamasco, costituito da buoni criteri, promette davvero molto divertimento.

Il match tra Juventus ed Atalanta verrà disputato quest’oggi, 12 agosto 2023, al Dino Manuzzi di Cesena con calcio d’inizio alle ore 20.30. Il match sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma DAZN.

JUVENTUS-ATALANTA, IL CALENDARIO

12 agosto

20.30 Juventus-Atalanta – Cesena

JUVENTUS-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse