Dove vedere Juventus-Atalanta oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

Grande calcio nell’estate italiana. Questa sera, infatti, andrà in scena una amichevole di lusso che metterà di fronte Juventus e Atalanta, due delle squadre che si preparano alla Serie A 2023-2024 con le maggiori credenziali per ben figurare. Ci attendono 90 minuti di altissimo livello a una sola settimana dal via del campionato.

La super-sfida, che si giocherà questa sera alle ore 20.30 allo stadio Manuzzi di Cesena, metterà di fronte i bianconeri che, per il momento, sono rimasti pressoché intatti a livello di mercato, e gli orobici che, invece, hanno visto una vera e propria rivoluzione, con partenze eccellenti (Hojlund su tutti) e arrivi di livello come Scamacca e El Bilal Tourè.

Siamo a una sola settimana dal via della Serie A 2023-2024 per cui le due squadre sono davvero alle prove generali in vista dell’esordio ufficiale. La formazione allenata da mister Massimiliano Allegri se la vedrà contro l’Udinese alla Dacia Arena, mentre i nerazzurri saranno impegnati al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

L’amichevole tra Juventus e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 1 (251). In streaming si potrà seguire, invece, su DAZN, SkyGO e NOW.

CALENDARIO JUVENTUS-ATALANTA-ROMA OGGI

Sabato 12 agosto

Ore 20.30 Juventus – Atalanta

PROGRAMMA JUVENTUS-ATALANTA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 1 (251)

Diretta streaming: DAZMN, SkyGO e NOW

