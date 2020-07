Calcio, la Lega Serie A discute sul ritorno dei tifosi negli stadi prima della fine del campionato

Prosegue il braccio di ferro tra la Lega di Serie A e Sky. Le società del massimo campionato di calcio non mollano la presa, ma al tempo stesso non vogliono che siano i tifosi a pagarne le conseguenze. Per questo motivo si continua a cercare dei possibili compromessi a livello economico. Nella accesa assemblea di Lega vissuta oggi (con tutti i venti club collegati) si è giunti ad un primo punto. Ovvero ribadire al colosso di Rupert Murdoch di pagare la rata che è scaduta a maggio. Come recita il comunicato emesso dalla Lega Serie A: “I club a tutela e nel pieno rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e di tutti gli stakeholders, hanno deciso di non sospendere l’esecuzione del contratto di licenza dei diritti audiovisivi nonostante il mancato versamento, da parte di Sky, dell’ultima rata del corrispettivo dovuto”.

Il punto più rilevante, tuttavia, dell’assemblea odierna riguardava proprio i tifosi. Non quelli davanti alla tv, ma quelli che potranno, nel caso, recarsi allo stadio. Dopo l’emergenza sanitaria globale e le prime sei giornate di campionato disputate a porte chiuse, c’è l’intenzione di riaprire almeno in parte gli stadi italiani. Sempre nello stesso comunicato: “È stata ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico. A tal proposito è in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della Figc Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti. La Lega Serie A, già nelle ultime gare di questa stagione, auspica che venga consentita a ciascuna società, secondo le specificità di ogni realtà e impianto, la possibilità di riaprire i propri stadi ad un numero limitato di tifosi”.

Foto: Lapresse