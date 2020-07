Calcio, Gigi Buffon oggi potrebbe staccare Paolo Maldini nella classifica delle presenze in Serie A

Potrebbe essere un derby della Mole particolare per Gigi Buffon: il portiere della Juventus, nel caso in cui dovesse scendere in campo nella sfida contro il Torino in programma oggi alle ore 17.15, taglierebbe il traguardo delle 648 presenze in Serie A, staccando Paolo Maldini.

I due, infatti, al momento, sono appaiati a quota 647: Buffon al momento somma alle 168 presenze col Parma, le 479 con la Juventus, accumulate nel corso di 23 stagioni nella massima serie, a differenza di Maldini, che le ha totalizzate in un quarto di secolo sempre con la maglia del Milan.

Loading...

Loading...

Sul podio di questa speciale classifica c’è Francesco Totti, a quota 619, anch’egli per un quarto di secolo sempre con la medesima maglia, quella della Roma. Quarta piazza per Javier Zanetti, lo straniero con più presenze in Serie A: per lui 19 stagioni nel massimo campionato italiano con l’Inter e 615 gettoni.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse