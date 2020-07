Calcio femminile, Alia Guagni lascia la Fiorentina: il capitano delle viola andrà all’Atletico Madrid

“All good things come to an end“. Citando un pezzo di Nelly Furtado, non si può non introdurre il termine di un’unione che aveva caratterizzato la storia della Fiorentina e di Alia Guagni. Il capitano delle viola (calcio femminile), dopo aver militato lungamente tra le fila gigliate e aver vestito la fascia con orgoglio, ha deciso di accettare l’offerta dell’Atletico Madrid, raggiungendo l’amica di Nazionale Elena Linari, anche lei ex giocatrice del club toscano.

Un fulmine a ciel sereno che ha stupito tutti, vista l’importanza di Guagni nella compagine di Firenze, Tuttavia, il comunicato della società non lascia spazio alle interpretazioni: “Fiorentina e Alia Guagni comunicano in comune accordo di interrompere il rapporto che prevedeva la permanenza in viola anche per la Stagione 2020-2021. Rocco Commisso e Joe Barone hanno accolto la volontà da parte del capitano viola di fare un’esperienza professionale e di vita all’estero, per arricchire ulteriormente il suo status di donna e di calciatrice. Le nostre strade si separano momentaneamente ma non i nostri cuori. La nostra avventura insieme inizia nel 2015: con Alia abbiamo vinto uno Scudetto e alzato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Abbiamo dato battaglia in Europa, siamo stati precursori nella crescita del movimento femminile e fatto innamorare una città che ci è sempre stata vicina con passione. A partire dalla prossima stagione vestirà altri colori ma tutto ciò che abbiamo trascorso insieme resterà nella storia della Fiorentina. Grazie per tutto quello che ci hai dato in tutti questi anni e in bocca al lupo per il tuo futuro! Goodbye Alia! … è solo un arrivederci!“.

Dopo quello di Ilaria Mauro (volata all’Inter Women) un altro addio eccellente alla Fiorentina Women, che quindi dovrà ricostruirsi dal punto di vista tecnico e anche psicologico, considerato il peso di quest’ultima partenza.

Foto: LaPresse