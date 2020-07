Basket, Isaac Fotu è ufficialmente un nuovo giocatore della Reyer Venezia

Adesso è ufficiale, Isaac Fotu, pivot nato in Inghilterra, ma di passaporto neozelandese, lascia Treviso per accasarsi ai rivali della Reyer Venezia. Fotu, giocatore dotato sia di ottimo gioco spalle a canestro che di un buon tiro dalla media e dalla lunga, era arrivato in Italia nella scorsa stagione. Nella sua prima annata nel nostro campionato aveva disputato 20 partite segnaNdo 14,1 punti e prendendo 5,3 rimbalzi di media e tirando con il 59,6% da 2 e il 40,7% da 3.



Queste le prime parole di Fotu da giocatore di Venezia, riportate sul sito ufficiale dei lagunari: “Sono entusiasta di vestire la maglia della Reyer e di far parte di questa grande organizzazione, strutturata ad alto livello sia in Italia che in Europa. Giocare contro Venezia è sempre stato difficile ed ora lavorerò al massimo per dare il mio contributo a raggiungere nuovi traguardi e soddisfazioni. Ho sempre sentito cose importanti sulla società, sin da quando ho finito il college il mio agente mi parlava della Reyer come top club dove puntare ad arrivare. E’ il livello di pallacanestro più alto della mia carriera. Ho già parlato con il coach, un grande allenatore, e conosco Mitchell (Watt) e Austin (Daye), due grandi giocatori che ho affrontato diverse volte. Sarò parte di una cultura vincente e di un Club con grandi ambizioni, sono grato per questo e darò tutto me stesso per migliorare ed aiutare la squadra.

Non vedo l’ora di venire a Venezia, iniziare la stagione e anche incontrare i tifosi reyerini che sono sempre stati eccezionali, sono motivato a fare tanti canestri per loro e contribuire a regalare soddisfazioni.

Venezia è una Città magica, ci sono andato tante volte l’anno scorso quando giocavo a Treviso.

Ci vediamo presto!”

