Calcio, chiesto il rinvio a giudizio per Karim Benzema: il francese al processo nel caso “sextape”

Karim Benzema nei guai? Sembrerebbe di sì. Come riportato dall’Ansa, la Procura di Versailles ha chiesto il rinvio a giudizio per l’attaccante del Real Madrid. Un caso che risale a cinque anni fa e viene riportato da fonti giudiziarie parigine.

Benzema, infatti, è sospettato di aver costretto il suo ex compagno di nazionale Mathieu Valbuena a pagare dei ricattatori che minacciavano la diffusione di un video a luci rosse di cui era protagonista. La Procura ha chiesto il processo nel caso “sextape” anche per quattro uomini legati al mondo del calcio, mentre per l’ex attaccante Djibril Cissé, indagato per complicità, ha chiesto il non luogo a procedere. Di sicuro, una storia dai contenuti poco simpatici.

Foto: LaPresse