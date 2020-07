Bett1Aces 2020: Sinner e Bautista Agut in semifinale. Eliminati Haas e Struff

Si sono da poco concluse le partite della prima giornata del Bett1Aces, manifestazione in corso di svolgimento a Berlino. Jannik Sinner ha sofferto non poco per avere la meglio su Tommy Haas. L’ex giocatore tedesco sceso in campo per l’occasione ha mostrato una buona condizione atletica oltre che la consueta confidenza con l’erba. L’azzurro, invece, oltre a qualche buon colpo non è parso brillantissimo, ricordando che il giovane altoatesino ha giocato pochissimi match in carriera su questa superficie. Alla fine, però, il numero 73 del mondo ha vinto con il punteggio di 2-1 (6-4 3-6 10-8).

Ad aprire la giornata la vittoria di Roberto Bautista Agut che ha superato 2-1 (6-3 3-6 10-7) il tedesco Jan-Lennard Struff. Per lo spagnolo in semifinale l’ennesima sfida contro Matteo Berrettini. Sinner, invece, sarà chiamato all’impresa visto che sul suo cammino incontrerà Dominic Thiem.

In campo femminile Anastasija Sevastova ha superato il turno approfittando del ritiro di Julia Goerges. La lettone al momento dell’uscita dal campo dell’avversaria era in vantaggio 6-3 4-3. Nell’ultima partita di giornata grande spettacolo tra Petra Kvitova e Andrea Petkovic con la ceca che si è imposta 6-4 6-1.

BETT1ACES: RISULTATI 13 LUGLIO

TABELLONE MASCHILE

Bautista Agut-Struff 6-3 3-6 10-7

Sinner-Haas 6-4 3-6 10-8

TABELLONE FEMMINILE

Sevastova-Georges (Rit.)

Kvitova-Petkovic 6-4 6-1

Foto: Valerio Origo