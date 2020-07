Berrettini-Khachanov in tv oggi, Thiem’s 7 2020: orario d’inizio, programma, streaming

Mattero Berrettini tornerà in campo questa sera alle ore 20.15 contro Karen Khachanov. L’azzurro ha vinto i primi due match giocati nel torneo esibizione di tennis di Kitzbühel, denominato Thiem’s 7. Oltre ai due giocatori sopracitati stanno partecipando alla manifestazione Jan-Lennard Struff, gli austriaci Dominic Thiem e Dennis Novak, il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Nel Gruppo Soccer-Coin, Matteo Berrettini, indipendentemente dal risultato di oggi, rimarrà in testa e quindi è già qualificato per la semifinale. L’azzurro ha dimostrato di essere in grande forma e per l’ultimo match del girone sfiderà Khachanov alle ore 20.15. Eurosport trasmetterà oggi, mercoledì 9 luglio, il Thiem’s 7 in diretta dalle ore 13.00 su Eurosport 1. Il match sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale di Berrettini-Khachanov.

PROGRAMMA BERRETTINI-KHACHANOV 9 LUGLIO THIEM’S 7

Giovedì 9 luglio 2020

Sessione serale – non prima delle ore 20.15

BERRETTINI VS KHACHANOV

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Lapresse