Basket: Zach LeDay e l’Olimpia Milano insieme per due anni

Ufficializzato, da parte dell’Olimpia Milano, l’accordo con l’ala grande Zach LeDay, che nelle ultime due stagioni ha fatto tappa all’Olympiacos e allo Zalgiris Kaunas. Tra società e giocatore l’accordo è di due anni, e secondo il giornalista lituano Donatas Urbonas il buy-out per l’uscita dal contratto sarebbe stato di 150.000 dollari.

Classe 1994, il giocatore ha fatto inizialmente tappa all’Hapoel Gilboa Galil dopo gli anni del college, vissuti nei primi due anni a South Florida e poi a Virginia Tech, dove però, per regole NCAA, si è dovuto fermare per una stagione. LeDay ha chiuso la stagione passata a 11.8 punti e 4.7 rimbalzi di media, vincendo anche la Coppa di Lituania e il titolo nazionale del Paese baltico, assegnato una volta constatato che non c’era altro da fare che chiudere la stagione.

Curiosamente, ma non troppo, LeDay ritrova lo stesso general manager che aveva avuto all’Olympiacos, Christos Stavropoulos, che per primo introduce il giocatore dal sito ufficiale dell’Olimpia: “Zach è un giocatore versatile, fisico, pieno di energia, giovane ma già esperto di EuroLeague: siamo contenti che faccia parte dell’Olimpia e della nostra famiglia“. Queste invece le prime parole di LeDay da giocatore di Milano: “Sono davvero grato per l’opportunità di rappresentare la città di Milano e poter lavorare in una società prestigiosa, al fianco di grandi giocatori e allenatori. Sono pronto a lavorare, pormi obiettivi importanti e fare tutto quello che serve per vincere“.

