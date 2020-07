Basket, ufficiale il ritorno di Jaime Smith a Cantù

Ora è ufficiale, Jaime Smith torna a Cantù, lo comunica la stessa squadra sul suo sito ufficiale. Il playmaker statunitense, che proprio oggi compie trentuno anni, aveva già militato nello storico sodalizio lombardo, peraltro con ottimi risultati, nella stagione 2017-2018. Successivamente ha giocato anche a Sassari e sotto la sapiente guida di coach Gianmarco Pozzecco aveva conquistato la FIBA Europe Cup e sfiorato lo scudetto nella stagione 2018-2019, quando gli isolani arrivarono a giocarsi il massimo campionato nazionale in finale con la Reyer Venezia.

Il presidente di Cantù, Davide Marson, ha così commentato l’approdo di Smith alla sua corte: “Sono particolarmente felice del ritorno di Jaime non solo perché è un grande giocatore, ma anche perché è un ragazzo che ho avuto modo di conoscere approfonditamente nella sua prima esperienza in Brianza e che stimo per la sua serietà e la sua educazione. Sono certo che sarà un leader per la nostra squadra e un riferimento per tutti i compagni. La sua scelta inoltre ci onora, poiché, pur potendo attendere proposte economicamente migliori, Jaime ha voluto vestire nuovamente questa maglia, dimostrando di aver costruito un legame speciale con la nostra città e i nostri tifosi“.

Credit: Ciamillo